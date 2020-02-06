Россиянина избили на глазах сына-инвалида из-за парковочного места

В Сургуте мужчину избили на глазах ребенка-инвалида из-за парковочного места, пишут СМИ.

Пострадавший Павел Шиляев якобы припарковал автомобиль не на свое место, на него во дворе многоэтажного дома напал агрессивный сосед, передает НТВ.

«Ребенок стоял как вкопанный. Не смотрел, отвернулся. Я не стал сдачи давать, потому что я не такой человек, чтобы лицо бить. Хотя хотелось», – сказал Шиляев.

За него попытался вступиться дворник Хусейн Щербоев, но нападавший пригрозил и ему, отмечает телеканал.

Сообщается, что напавший сосед среди местных жителей известен своей несдержанностью.

«Конфликтный человек. Я ни разу не видела, чтобы он адекватно разговаривал. Всегда в грубой форме. Какие-то претензии у него постоянно. Ну такой сам по себе человек», – сказала местная жительница Яна Низаева.

Запись с камеры наблюдения, на которой запечатлен конфликт, изучают полицейские, в скором времени должны быть готовы результаты медэкспертизы.

У Шиляева разбит нос, губа, и, вероятно, у него сотрясение мозга.

Замглавы ОИиОС УМВД по ХМАО-Югре Андрей Воронцов сообщил, что сообщение поступившем в медучреждение с травмами мужчине поступило из травматологического центра.

«В настоящее время мужчина, нанесший телесные повреждения установлен. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение», – сказал Воронцов.

После инцидента сын закрылся в себе, психологи сообщают, что для восстановления ему потребуется несколько недель.

В декабре 2019 года сообщалось, что в общежитии Сегежа знакомые избили 24-летнюю девушку-инвалида.