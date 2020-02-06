В Госдуме назвали сроки внесения законопроекта об ограничении роста цен в аптеках

Законопроект, который направлен против завышения цен аптеками, будет внесен в Госдуму в ближайшие дни, заявил первый зампред фракции «Единой России» в нижней палате парламента Андрей Исаев.

«Законопроект в настоящий момент мы концептуально одобрили. Он проходит процесс доработки с участием ФАС, Минздрава, Минпромторга. В ближайшие дни он будет внесен в Госдуму», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что законопроектом вводятся понятия «аптечная сеть», «некоммерческая аптечная организация» и «некоммерческая аптечная ассоциация», которые юридически отделят от коммерческих. Депутат выразил мнение, что их регулирование позволит избежать картельного сговора.

Также устанавливается ряд антимонопольных ограничений, в том числе по количеству организаций, которое может иметь аптечная сеть в стране и в регионе.

«Законопроект вводит ряд мер, направленных на защиту отечественных производителей, обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся отечественных аналогах продаваемых импортных препаратов», – добавил парламентарий.

В качестве примера он привел обязательное место для российских лекарств на витрине и ограничение бонусов, которые могут брать аптеки за размещение отечественной фармацевтической продукции.

Регламентируется в документе и понятие «передвижной аптечный пункт» – это позволит привозить лекарства в отдаленные населенные пункты. Вводится и разделение полной и неполной лицензий на аптечную деятельность, что позволит продавать лекарства в фельдшерско-акушерских пунктах.

«С нашей точки зрения, принятие данного законопроекта позволит ограничить рост цен в аптеках, ограничить монополизм в этой сфере», – заключил Исаев.

Кроме того, в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение трем комитетам палаты парламента разобраться с завышением аптеками цен на противовирусные препараты и маски.

«Эта проблема вчера была озвучена президентом Владимиром Владимировичем Путиным – есть случаи, когда на фоне сообщений о вспышке коронавирусной инфекции цены на отдельные препараты, на маски завышаются в сто раз. В этой связи считаем правильным поручить комитетам Государственной думы по охране здоровья, по контролю и регламенту, по экономической политике проанализировать ситуацию, запросить у депутатов Госдумы информацию о таких фактах по их избирательным округам», – сказал он.

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По словам Володина, необходимо взаимодействие со Счетной палатой, с ФАС, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее глава «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что депутаты фракции разработали проект закона, не допускающий завышения аптеками цен на лекарства.

Отметим, что ФАС не получала официальных жалоб от аптек на поставщиков из-за повышения цен на медицинские маски после вспышки коронавируса.

Президент России Владимир Путин заявлял, что необходимо закрывать аптеки, которые повышают цены из-за ажиотажа от нового коронавируса.

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