В Госдуме разработали законопроект против завышения цен на лекарства

Глава «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что депутаты фракции создали проект закона, не допускающий завышения аптеками цен на лекарства.

«Депутатами фракции «Единая Россия» разработан законопроект..., который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением аптеками цен. Завтра этот законопроект будет рассмотрен на заседании координационного совета фракции», – заявил Неверов, передает ТАСС.

Он уточнил, что поправки предлагается внести в федеральный закон от 12 апреля 2010 года «Об обращении лекарственных средств», который регулирует деятельность аптек и аптечных сетей.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что необходимо закрывать аптеки, повышающие цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты из-за ажиотажа от нового коронавируса.

В ФАС сообщили, что в Дагестане аптечные сети продают медицинские маски с накруткой в 650%.

По последним данным, в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.