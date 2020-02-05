Назван регион России, где аптеки попытались нажиться на коронавирусе сильнее всего

Замглавы ФАС Андрей Цариковский заявил, что самое большое завышение цены на медицинские маски в России зафиксировано в Дагестане.

«Ситуация вызывает опасения из-за того, что временами просто люди поддаются панике. Потому что как раз там, в тех регионах, где действительно существует угроза появления коронавируса, то есть находящихся рядом с КНР, рост есть, но он достаточно незначителен. А самая высокая зафиксированная на данный момент цена с завышением у нас была в Республике Дагестан – 650%», – сказал Цариковский, передает ТАСС.

Он уточнил, что такое завышение цен во время чрезвычайных ситуаций в ФАС считают «экономическим мародерством».

«Будем поступать, как с мародерами, применим все меры антимонопольного регулирования», – подчеркнул чиновник.

Аптечные сети может ждать крупный штраф за подобные нарушения.

«На данный момент, к сожалению, маски не входят в список тех первоочередных товаров, на которые регулируются цены. Но часто это (завышение цены) происходит по договоренности аптечных сетей и тогда мы будем считать, что это действия, которые подходят под понятие картеля, а это очень крупный штраф», – заключил Цариковский.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что необходимо закрывать аптеки, повышающие цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.