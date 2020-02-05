Путин пригрозил закрывать аптеки за завышение цен под предлогом коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо выявить тех, кто пытается нажиться на ситуации вокруг коронавируса и поднимает цены на препараты и средства защиты.

Путин отметил, что необходимо отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

«Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз», – заявил президент, передает ТАСС.

Глава государства добавил, что аптечная сеть России «в известной степени избыточна».

Он пояснил, что аптечная сеть в России довольно обширная и «в известной степени может быть даже избыточная».

«Поэтому если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет», – заверил президент.

Напомним, в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили, а 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. При этом в ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке повысились цены на продукты питания из-за коронавируса, Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку.

В среду два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 гражданина России из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.