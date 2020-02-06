ФАС отреагировала на данные о повышении цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала официальных жалоб от аптек на поставщиков из-за повышения цен на медицинские маски после вспышки коронавируса, сообщил начальник управления ведомства по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Тенишев заявил, что «разговоры есть», но конкретных жалоб от аптек он «не видел», передает ТАСС.

Он отметил, что в случае, если у ФАС будет информация вине поставщиков в повышении цен, то ведомство начнет проверки. Кроме того, служба уже заинтересовалась информацией о стоимости и наличии медицинских масок в аптеках.

«Есть случаи завышения: в некоторых аптеках, в том же Дагестане, 650%. Есть и дефицит масок, на том же Дальнем Востоке, но в целом я не вижу никакой критичной ситуации», – сообщил глава управления ФАС.

По словам Тенишева, в данный момент ведомство разбирается, произошло ли повышение цен вследствие сговора. Факторов, влияющих на это, может быть много.

«Любой ажиотажный спрос вызывает рост цен и дефицит, и это не зависит ни от аптек, ни от поставщиков. Если я запланировал продать 100 масок, а ко мне пришла 1 тыс. человек, понятно, что их завтра не будет», – объяснил он.

В то же время в такой ситуации возможно и возникновение сговора на рынке.

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



«В каждом конкретном случае надо разбираться. Может быть, вообще никто не виноват, и это естественная и объективная причина, вызванная повышением спроса, а могут быть конкретные поставщики», – отметил он.

Если же подобные сговоры будут обнаружены, ФАС будет применять меры, в том числе вводить оборотные штрафы для компаний, а для конкретных должностных лиц – ответственность вплоть до уголовной.

Ранее в Госдуме разработали законопроект против завышения цен на лекарства.

Также президент России Владимир Путин заявил, что необходимо закрывать аптеки, повышающие цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты из-за ажиотажа от нового коронавируса.

Напомним, в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД