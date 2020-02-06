Путин анонсировал запуск в Дубне сверхпроводящего коллайдера

Сверхпроводящий коллайдер NICA будет запущен в подмосковной Дубне до конца 2022 года, сообщил президент Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых.

Глава государства также сообщил, что к концу 2023 года в Новосибирске планируют запустить синхротронную установку СКИФ («Сибирский кольцевой источник фотонов»).

Кроме того, в России также приступают к проектированию и созданию не имеющей аналогов установки, сочетающей возможности источников синхротронного излучения и лазера на свободных электронах, передает «Интерфакс».

«Это позволит именно в нашей стране проводить уникальные исследования в области сельского хозяйства, новых материалов и лекарственных препаратов, в других направлениях, критически важных для успешного технологического развития России», – пояснил президент, подчеркнув, что масштаб задач колоссальный.

В четверг в Кремле проходит церемония вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. Президент Владимир Путин также поздравил присутствующих с приближающимся Днем науки, который отмечается 8 февраля.