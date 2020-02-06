Путин вручил премии молодым ученым

В Кремле проходит церемония вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год, президент Владимир Путин также поздравил присутствующих с приближающимся Днем науки, который отмечается 8 февраля.

Лауреатами премии стали доктор психологических наук Александр Веракса за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров за разработки в области нанотехнологий, а также кандидат биологических наук Марина Ширманова за достижения в изучении онкологических процессов, передает ТАСС.

Ранее также сообщалось, что в День науки в парке «Зарядье» лауреаты 2019 года и предыдущих лет выступят с публичными лекциями.

Путин в ходе церемонии поздравил ученых с приближающимся профессиональным праздником, передает РИА «Новости».

«Прежде всего, хочу поздравить всех вас и всех, кто работает в сфере науки, высшей школы - это тоже сегодня мы стараемся совместить, – и надеюсь, что в высшей школе наука будет развиваться. Так вот всех поздравляю с приближающимся праздником, с Днем российской науки», – сказал Путин.

Он поздравил всех исследователей, которые находятся в зале и которых нет, а также всех, кто «готов идти непроторенным путем, открывать новое, неизведанное».

Президент добавил, что к середине 20-х годов научное сообщество России должно стать одним из самых молодых в мире.

«Ожидается, что к середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних нет, и надеюсь, так и будет. Эта энергия, помноженная на талант, на знания, обязательно дадут свой позитивный результат», – сказал Путин.

Глава государства выразил надежду, что «талант и азарт» молодых ученых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия. Он отметил важность ежегодного роста числа номинантов на премию и все большего количества перспективных работ по ключевым направлениям. Путин отметил, что это позволяет отмечать лучшие и самые достойные достижения, и говорит о зрелости научных разработок и исследований молодежи.

«Убежден, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века. Конечно, постановка сложных, амбициозных задач, открывающиеся возможности стать первыми, сыграть важную роль в развитии страны – это сильная мотивация для всех, для каждого человека, а для молодых людей, которые выбирают науку, в особенности», – сказал Путин.

Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых учреждена в 2008 году. Цель – стимулировать дальнейшие исследования и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Размер каждой премии с этого года составляет 5 млн рублей.

Ранее один из лауреатов премии, ученый Александр Веракса рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД об особенностях развития современных детей.

Премии Путин присудил 3 февраля.