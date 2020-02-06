Эвакуированные из Уханя рассказали об условиях проживания на карантине в Тюмени

Граждане России, эвакуированные из китайского города Ухань и находящиеся на карантине в одном из тюменских санаториев, рассказали об условиях проживания и отношении медиков.

«Хочется отметить, что очень хорошо кормят и очень хороший персонал. Люди прям молодцы, они с пониманием относятся ко всей ситуации и ведут себя по-человечески с нами», – рассказала эвакуированная из Уханя россиянка по имени Виктория.

Еще одна россиянка, жительница Владивостока Анна Коняхина, которая полгода назад уехала в Ухань на работу, также оценила условия размещения.

«Разместили неплохо. Комнаты на два или на три человека. Но конкретно у меня – на двоих. … В комнатах есть телевизор, холодильничек, чайник, кружки, фрукты, печеньки, конфетки, вода. … Средства личной гигиены есть, шампуни и щетки – всем обеспечили. В нашей комнате даже балкончик присутствует. Четырехразовое питание, но еду будут приносить в комнату, потому что из комнаты нам выходить нельзя. Если мы вышли из комнаты и с кем-то столкнулись в коридоре, то наши 14 дней будут отсчитывать заново. … Ну, конечно, карантин есть карантин», – сообщила девушка «Комсомольской правде».

Она также отметила, что ей можно выходить на балкон, но поскольку он общий с соседней комнатой, то для начала нужно убедиться, что «больше никого там нет или никто не выйдет».

По словам девушки, их будут обследовать каждый день, «Если какие-то жалобы есть, нужно сразу же сообщать, ничего не утаивать. У нас в комнатах установлен аппарат для обеззараживания воздуха. К нему даже есть инструкция, как пользоваться», – сообщила она.

На своей странице в Instagram девушка добавила, что эвакуированных россиян «кормят так, что бабуля рискует получить уже отъетую после Китая внучку». «Сегодня в 6 утра медработники пожелали нам доброго утра, померили температуру (не отрывая от сна, просто мягко спросили фамилию и бесконтактным термометром померили). Около 11.30 завтрак принесли: фрукты, каша, запеканка творожная со сметаной, какао», – добавила она.

Среди эвакуированных россиян оказался и тюменец Евгений Дюпин. Его супруга Юлия рассказала, что рада возвращению мужа на родину. «Я надеюсь, что … мы сможем с ним по видеосвязи поговорить. Естественно, я очень рада и довольна, что так сложилось, потому что мы долго очень переживали, долго очень не могли вывезти наших соотечественников из города Ухань. Слава богу все разрешилось», – добавила она, сообщает телеканал «Тюменское время».

Остальные жители Тюмени также поддержали решение властей вывезти россиян из китайского города, подчеркнув, что соотечественника нужно помогать.

В среду два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

Тем временем эксперты приступили к клиническим испытаниям экспериментального лекарства против коронавируса американской компании Gilead Sciences в больнице китайского города Ухань.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.

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