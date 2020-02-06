Эвакуированные из Уханя рассказали об условиях проживания на карантине в Тюмени

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«Северный поток – 2» может спровоцировать ссору Европы с США

Вашингтон грозит запретить европейцам покупать российский газ из «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Новые санкции США против «Северного потока – 2» угрожают не только Газпрому, но и напрямую европейским компаниям. Это беспрецедентные недружественные действия против европейского союзника, которые могут привести к торгово-экономической войне с США. Найдется ли у европейских элит решимость противостоять Вашингтону, или Газпрому придется сражаться в одиночку?  Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Две половины США объявили о враждебности друг к другу

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала свою выходку обходительным поведениемФото: Jarrad Henderson/USA TODAY/Reuters
Выступление Трампа в Конгрессе с речью о положении в стране ознаменовалось уникальным скандалом, который многое говорит о ситуации в американской политике. Президент США демонстративно отказался пожать руку спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, а та опять же демонстративно разорвала бумаги с речью главы государства. Какой сигнал послал Трамп своим соперникам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Что общего между глобальным потеплением и китайским коронавирусом

Сергей Мардан, публицист
Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...
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России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...
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Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

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              Эвакуированные из Уханя рассказали об условиях проживания на карантине в Тюмени

              6 февраля 2020, 14:25

              Текст: Алина Назарова

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              Граждане России, эвакуированные из китайского города Ухань и находящиеся на карантине в одном из тюменских санаториев, рассказали об условиях проживания и отношении медиков.

              «Хочется отметить, что очень хорошо кормят и очень хороший персонал. Люди прям молодцы, они с пониманием относятся ко всей ситуации и ведут себя по-человечески с нами», – рассказала эвакуированная из Уханя россиянка по имени Виктория.

              Еще одна россиянка, жительница Владивостока Анна Коняхина, которая полгода назад уехала в Ухань на работу, также оценила условия размещения.

              «Разместили неплохо. Комнаты на два или на три человека. Но конкретно у меня – на двоих. … В комнатах есть телевизор, холодильничек, чайник, кружки, фрукты, печеньки, конфетки, вода. … Средства личной гигиены есть, шампуни и щетки – всем обеспечили. В нашей комнате даже балкончик присутствует. Четырехразовое питание, но еду будут приносить в комнату, потому что из комнаты нам выходить нельзя. Если мы вышли из комнаты и с кем-то столкнулись в коридоре, то наши 14 дней будут отсчитывать заново. … Ну, конечно, карантин есть карантин», – сообщила девушка «Комсомольской правде».

              Она также отметила, что ей можно выходить на балкон, но поскольку он общий с соседней комнатой, то для начала нужно убедиться, что «больше никого там нет или никто не выйдет».

              По словам девушки, их будут обследовать каждый день, «Если какие-то жалобы есть, нужно сразу же сообщать, ничего не утаивать. У нас в комнатах установлен аппарат для обеззараживания воздуха. К нему даже есть инструкция, как пользоваться», – сообщила она.

              На своей странице в Instagram девушка добавила, что эвакуированных россиян «кормят так, что бабуля рискует получить уже отъетую после Китая внучку». «Сегодня в 6 утра медработники пожелали нам доброго утра, померили температуру (не отрывая от сна, просто мягко спросили фамилию и бесконтактным термометром померили). Около 11.30 завтрак принесли: фрукты, каша, запеканка творожная со сметаной, какао», – добавила она.

              Среди эвакуированных россиян оказался и тюменец Евгений Дюпин. Его супруга Юлия рассказала, что рада возвращению мужа на родину. «Я надеюсь, что … мы сможем с ним по видеосвязи поговорить. Естественно, я очень рада и довольна, что так сложилось, потому что мы долго очень переживали, долго очень не могли вывезти наших соотечественников из города Ухань. Слава богу все разрешилось», – добавила она, сообщает телеканал «Тюменское время».

              Остальные жители Тюмени также поддержали решение властей вывезти россиян из китайского города, подчеркнув, что соотечественника нужно помогать.

              В среду два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

              Тем временем эксперты приступили к клиническим испытаниям экспериментального лекарства против коронавируса американской компании Gilead Sciences в больнице китайского города Ухань.

              Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.  

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