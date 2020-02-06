Лекарство против коронавируса начали испытывать в больнице Уханя

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6 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Две половины США объявили о враждебности друг к другу

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала свою выходку обходительным поведениемФото: Jarrad Henderson/USA TODAY/Reuters
Выступление Трампа в Конгрессе с речью о положении в стране ознаменовалось уникальным скандалом, который многое говорит о ситуации в американской политике. Президент США демонстративно отказался пожать руку спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, а та опять же демонстративно разорвала бумаги с речью главы государства. Какой сигнал послал Трамп своим соперникам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Госсекретарь США Майк Помпео вихрем промчался по постсоветскому пространству. За три дня он посетил четыре бывшие республики СССР. Лицо главного заокеанского дипломата выражало неподдельную радость. Чему же он радовался? Подробности...
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Добрые дела надо делать ради хейтерских комментариев

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лет через пять мы получим «потерянное поколение» – людей, которые, ожидая денег от Instagram, не получали никакой специальности и которые разочаровались в себе, потому что у них не получилось разбогатеть через блог. Подробности...
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Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне нарастающего беспокойства по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Лекарство против коронавируса начали испытывать в больнице Уханя

              6 февраля 2020, 11:25

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Эксперты приступили к клиническим испытаниям экспериментального лекарства против коронавируса американской компании Gilead Sciences в больнице китайского города Ухань.

              Руководитель клинических испытаний Цао Бин сообщил, что при исследовании in vitro (в пробирке, вне живого организма) препарат Remdesivir показал себя эффективным в приостановке развития нового типа коронавируса. В итоге была одобрена третья фаза испытаний лекарства, передает РИА «Новости» со ссылкой на China Daily.

              Цао Бин уточнил, что должны пройти два эксперимента, участие в них примут 761 пациент больницы Wuhan Jinyintan Hospital, у которых ранее выявили коронавирус, в том числе пациенты с тяжелыми случаями.

              Кроме того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что среди иностранцев на территории Китая зарегистрировано 19 случаев заболевания вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией, двое из них уже выписались из больницы.

              «Остальные 17 продолжают проходить курс лечения», – уточнила она, передает ТАСС.

              Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса.

              На ваш взгляд

               
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              Между тем, ВОЗ сообщила, что на борьбу с дальнейшим распространением коронавируса 2019-nCoV и защиты уязвимых государств в ближайшие месяцы потребуется 675 млн долларов.

              Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.

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