Лекарство против коронавируса начали испытывать в больнице Уханя

Эксперты приступили к клиническим испытаниям экспериментального лекарства против коронавируса американской компании Gilead Sciences в больнице китайского города Ухань.

Руководитель клинических испытаний Цао Бин сообщил, что при исследовании in vitro (в пробирке, вне живого организма) препарат Remdesivir показал себя эффективным в приостановке развития нового типа коронавируса. В итоге была одобрена третья фаза испытаний лекарства, передает РИА «Новости» со ссылкой на China Daily.

Цао Бин уточнил, что должны пройти два эксперимента, участие в них примут 761 пациент больницы Wuhan Jinyintan Hospital, у которых ранее выявили коронавирус, в том числе пациенты с тяжелыми случаями.

Кроме того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что среди иностранцев на территории Китая зарегистрировано 19 случаев заболевания вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией, двое из них уже выписались из больницы.

«Остальные 17 продолжают проходить курс лечения», – уточнила она, передает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса.

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Между тем, ВОЗ сообщила, что на борьбу с дальнейшим распространением коронавируса 2019-nCoV и защиты уязвимых государств в ближайшие месяцы потребуется 675 млн долларов.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.

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