ВОЗ подсчитала, сколько денег понадобиться на борьбу с коронавирусом

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на борьбу с дальнейшим распространением коронавируса 2019-nCoV и защиты уязвимых государств в ближайшие месяцы потребуется 675 млн долларов.

В организации отметили, что этой суммы хватит на осуществление плана по борьбе с вирусом, который должен быть реализован с февраля по апрель 2020 года.

«Больше всего меня беспокоит то, что в настоящее время в некоторых странах нет систем для выявления людей, заразившихся вирусом, даже если он появится», – заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, слова которого приводятся на сайте организации.

Он призвал срочно оказать помощь таким странам со слабыми системами здравоохранения, чтобы выявлять и диагностировать вирус, ухаживать за заразившимися, а также пресечь дальнейшую передачу 2019-nCoV, в том числе медикам.

Ранее в ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.

Тем временем число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.

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