Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса и рассказал, как избежать заболевания.

Чтобы снизить риск заболевания, стоит надевать маску или использовать другие подручные средства защиты. Медицинские маски могут быть как одноразовыми, так и применяться многократно, сообщается на сайте ведомства.

Россиянам также рекомендовали избегать излишних поездок и посещения многолюдных мест. Кроме ношения маски, необходимо соблюдать и другие профилактические меры. Например, часто мыть руки с мылом, а также чистить и дезинфицировать поверхности с моющими средствами.

«Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от больных», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В случае, если в семье кто-то заболел коронавирусной инфекцией, обязательно нужно вызвать врача. Выделить заболевшему отдельную комнату. Если нет такой возможности, ограничить контакты со здоровыми членами семьи.

Кроме того, рекомендуется соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, физическую активность, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами.

Среди симптомов коронавируса специалисты выделяют высокую температуру тела, озноб, головную боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.

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