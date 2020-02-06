В Кремле призвали перестать использовать Россию как главного демона в США

В Москве считают важным, чтобы Россию перестали использовать как главного демона на внутриполитической арене в Соединенных Штатах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли новость о решении Сената.

Подобное решение Сената, по словам Пескова, хорошо и достаточно легко прогнозировалось, передает РИА «Новости».

«Конечно, для нас главное, чтобы во всех внутриполитических баталиях и предвыборных баталиях США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве, скажем так, главного демона внутриполитической арены США. Для нас это абсолютно неприемлемо. И мы считаем, что как только перестанут, собственно, российско-американские отношения класть на внутриполитический алтарь США, тогда появятся, действительно, перспективы к нормализации двусторонних отношений», – отметил он.

Песков также подчеркнул, что Россия давно предлагала США контакты по обсуждению контроля за вооружениями и будет удовлетворена, если это произойдет. «Россия уже давно пытается инициировать начало таких контактов. И Россия давно уже предлагала американским партнерам это сделать, поэтому, если это произойдет, то мы будем только удовлетворены», – сказал Песков.

В среду Сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью. Также сенаторы отказались поддержать обвинения в создании препятствий деятельности Конгресса.

Сам Трамп категорически отвергал выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Конгрессе накануне голосования по импичменту Трампа.