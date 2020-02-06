Арестована обвиняемая в убийстве женщины на подмосковном кладбище

Суд в Московской области арестовал подозреваемую в убийстве женщины, тело которой нашли на кладбище в Сергиевом Посаде с открытой черепно-мозговой травмой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем следственного отдела по городу Сергиев Посаду ГСУ СК России по Московской области 28-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 29-летней местной жительницы, тело которой 26 января с открытой черепно-мозговой травмой обнаружено на одном из кладбищ в городском округе Сергиев Посад», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На допросе обвиняемая призналась в содеянном, а также рассказала об обстоятельствах преступления. Подозреваемую заключили под стражу.

В конце января сообщалось, что на кладбище в Сергиевом Посаде нашли тело женщины с открытой черепно-мозговой травмой, женщину разыскивали на протяжении пяти дней по всему Подмосковью.