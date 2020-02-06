Россиянке Мире Тэраде грозит четыре года тюрьмы в США

Обвинение в США просит приговорить гражданку России Миру Тэраду (Оксану Вовк), которая ранее призналась в отмывании денег, почти к четырем годам заключения, говорится в меморандуме, поданном в суд.

Прокуроры отметили, что по данному обвинению рекомендован срок от 46 до 57 месяцев тюрьмы. Однако с учетом того, что Тэрада частично признала свою вину, обвинение рекомендует срок в 46 месяцев (3 года и 10 месяцев тюрьмы), сказано в меморандуме, передает РИА «Новости».

Из заявления прокуроров следует, что Мира Тэрада и ее муж Алет Тэрада продавали кокаин двум неназванным сообщникам и получили более 78 тыс. долларов. Приговор Тэраде будет оглашен 7 февраля.

Напомним, Тэрада была задержана в Финляндии по запросу американских властей в 2018 году, позже ее экстрадировали в США. Также Россия передала США обвиняемого в наркоторговле Алета Тэраду.

В декабре 2019 года Тэрада признала свою вину в отмывании денег, при этом с нее сняли обвинения в контрабанде наркотиков.