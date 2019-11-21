Россия передала США обвиняемого в наркоторговле американца

Гражданина США Алета Тэраду, которого разыскивают в Соединенных Штатах за наркоторговлю, выслали из России, сообщила представитель МВД Ирина Волк. В среду его передали американцам. Ранее по запросу Вашингтона также была задержана и экстрадирована его жена-россиянка.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В конце октября суд в Петербурге оштрафовал Алета Тэраду за нарушение режима пребывания в России. Также было решено его депортировать. Тэрада разыскивается в США за сбыт наркотиков. Он был арестован в Пулково.

СМИ сообщают, что он – бывший муж россиянки Миры Тэрады (до 2017 года – Оксана Вовк), которую в конце 2018 года задержали в Финляндии по ордеру США и экстрадировали в Вашингтон.