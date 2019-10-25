В Пулково задержали объявленного в розыск мериканца

Сотрудники правоохранительных органов задержали в петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, разыскиваемого в Америке за сбыт наркотиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он задержан накануне [в четверг]», – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что Тэраду разыскивали в США за сбыт наркотиков в крупном размере.

По данным городского издания «Фонтанка», Алет Тэрада является бывшим мужем россиянки Миры Тэрады (до 2017 года - Оксана Вовк).

Вовк 31 год, она родилась в России, закончила московскую Международную академию бизнеса и консалтинга, уехала в США на три года по программе обмена студентами.

В 2014 году выехала в Вашингтон второй раз; там она встретила тренера восточных единоборств Алета Тэрада, за которого позже вышла замуж.

В ноябре 2016 года Вовк, Тэрад и двое его друзей – Юрий из Украины и Томас из Литвы – приехали на машине к дому одного из знакомых. Девушка пошла выгуливать собаку, а ее мужа и двух друзей задержали полицейские. Под капотом машины правоохранители нашли полкило кокаина.

Вовк и Тэрада отпустили, друзей задержали. Россиянка уехала в Петербург, позже к ней присоединился супруг.

В конце 2018 года Вовк с матерью полетела в Испанию через Финляндию, где ее задержали по ордеру США. В июне ее экстрадировали в Вашингтон. 15 октября Невский районный суд Петербурга обязал выехать за пределы России 50-летнего Алета Тэрада, с которым Вовк уже развелась.

Напомним, 18 октября Тэрада рассказала об условиях содержания в вашингтонской камере «российской шпионки» Марии Бутиной и дружбе с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг.

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