Россиянка рассказала о перенесенных унижениях в американской тюрьме

Взгляд
18 октября, пятница  |  Последнее обновление — 18:00  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
Перейти а раздел…

Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

Украинский депутат Алексей Гончаренко мечтает завоевать русскую Кубань – и не только онФото: facebook.com/alexeygoncharenko
Территория Украины должна быть расширена вплоть до российской Кубани, а может быть, еще и далее. По крайней мере, с такими заявлениями выступают депутаты украинского парламента, создавшие соответствующее объединение. Откуда берутся столь фантастические идеи и какими методами Киев собирается работать с этническими украинцами в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский сделал выбор в пользу войны

Глеб Простаков, журналист
Политика президента Украины, на первый взгляд, иррациональна. На самом деле, «шаг вперед, два шага назад» – сознательная тактика президента, позволяющая ему не предпринимать ровным счетом ничего как можно дольше. Подробности...

Поездки за границу становятся опасными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нарастающая череда инцидентов с нашими согражданами за границей постепенно напоминает старую мудрость про то, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Дальше за границей будет только хуже. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уход американского контингента, начало турецкой операции, стремительное выдвижение сирийской армии на северо-восток, договоренности между Дамаском и курдами – все пришло в движение, все меняется с невероятной скоростью. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как прячутся подлодки

    Самые важные закрытые города России

    Самые «воруемые» картины и художники в истории

      Перейти а раздел…

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Макрон поставил под сомнение функционирование НАТО на фоне событий в Сирии
              Стала известна причина задержания начальства полиции «Дорогомилово»В Гонконге заметили украинских инструкторовТурецкие ВВС уничтожили гуманитарную колонну в СирииНафтогаз направит Газпрому иски на 11 млрд долларов за прекращение транзита
              Соловьев дал совет американцам, как научиться лучше понимать РоссиюNational Interest рассказал о «настоящем оружии Судного дня» РоссииУкраина признала невозможность отсоединения от энергосистемы России«Китайского Горбачева» похоронили через 14 лет после смерти
              Лукашенко рассказал, как они с Ельциным подшутили над КлинтономСбивший «пьяного» мальчика под Кировом полицейский пнул тело ребенка после ДТППогребинский объяснил, почему США могут признать «Азов» террористамиКоллега Марьянова возмутилась из-за радуги на могиле актера

              Главная тема


              Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов

              социальные сети


              Заседание новой Мосгордумы вызвало бурную реакцию блогеров

              Главный редактор RT


              Симоньян заявила о победе американской цензуры в России

              украинский режиссер


              Сенцов назвал россиян и украинцев братьями

              Видео

              громкое дело


              Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

              Уход американцев


              У Ближнего Востока появились новые покровители

              «Не валяй дурака!»


              Трамп показал миру язык новой дипломатии

              Женевские конвенции


              Один из инструментов давления на Россию уходит в прошлое

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Возможность работать


              Сергей Мардан: Зачем России врачи-гастарбайтеры

              Банковский запрет


              Екатерина Звягина: Перестанут ли банки кошмарить бизнес

              Хорошие новости


              Алексей Алешковский: Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

              на ваш взгляд


              Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?

              Россиянка рассказала о перенесенных унижениях в американской тюрьме

              18 октября 2019, 16:34

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Гражданка России Мира Тэрада (Оксана Вовк), которую Финляндия задержала по американскому запросу и передала США, рассказала об условиях содержания в вашингтонской камере «российской шпионки» Марии Бутиной и дружбе с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг.

              В телефонном разговоре с журналистами издания «Фонтанка» Вовк рассказала, что ее содержат в «женском следственном изоляторе для преступников федерального уровня» в Вашингтоне.

              «Место называется Александрия», – уточнила она.

              С россиянкой работает департамент по борьбе с наркотиками и агентство национальной безопасности США. Адвоката Вовк предоставило государство.

              Она рассказала, что ее обвиняют в соучастии в торговле наркотиками, а также «приписывают отмывание денег».

              «Сразу скажу: я вину не признаю. Если приятели мужа в чем-то участвовали, то я не знала. У них нет никаких доказательств. На каком основании они на меня подали в розыск – непонятно. Когда меня уже задержали в Финляндии, у них не было ни одного факта. Мне финский, да и американский адвокат говорил: против тебя ничего нет. Этот литовец дал показания, что я была в курсе, только в январе 2019-го, когда я была уже арестована в Финляндии. Они выбили это из него, потому что финны запросили хоть какие-то доказательства. До этого он же им про меня не говорил. Представляю, как они его «просили», – рассказала Вовк.

              Она уточнила, что у мужа-американца была своя фирма и банковский счет, к которому Вовк имела доступ: «Если я была в курсе (того, что муж торгует наркотиками) и пользовалась счетом, например, оплачивала Интернет, то уже отмывание. Они мне насчитали под 2 тыс. долларов отмывания».

              Россиянка также пожаловалась на жестокое отношение в тюрьме в первое время после прибытия: «Сюда привезли, тут же начали раздевать и лезть пальцами куда только можно. Я, конечно, стала возмущаться. Прибежала подмога, человек восемь накинулись, голую закатали в какой-то сарафан на липучках, на лицо натянули сетку, бросили на пол. Вся в синяках, камера грязная, я как-то выпуталась, так голая и сидела, орала, а за мной по видео наблюдали (...) Потом две недели в душ если водили, то в присутствии двух офицеров, зубную щетку не давали. Говорили, что я могу нанести вред им и себе».

              Заключенных в тюрьме «кормят картошкой с фасолью, по праздникам – яблоки», из-за чего Вовк уже «похудела на 20 килограмм». Кроме того, людей не выводят на прогулки и «морозят»: «В камерах иногда плюс 15, а мы спим не на кроватях, а на бетонных тумбах».

              «Для снижения либидо гадость какую-то дают, стул с кровью после этого (...) У меня глаз загноился, я на один глаз ослепла, мне какие-то таблетки давали, стало только хуже, так я по старинке пакетиками с чаем вылечилась. Антидепрессанты, которые были в Финляндии, отобрали», – добавила она.

              При этом девушка отметила, что насилия со стороны охраны нет. Вовк рассказала также, что обращалась с жалобами, к ней приходили представители посольства России. Местные правозащитники не посещают заключенных, но приходят активисты, предлагающие изучать Библию и искусство.

              Недавно ее перевели из «пыточного» блока в новый, теперь россиянка находится в камере Марии Бутиной.

              «Когда мне вещи выдавали, я увидела, что на мешке написано по-русски «МОЕ». Спросила, а мне они про Бутину сказали», – пояснила девушка.

              Оперативники предложили ей признать вину: «Признай, что знала, покажи пальцем, что такие-то приходили к вам гости, а ты знала, слышала, как они разговаривали про наркотики, и тогда сделка, формальный суд и выпустим. Ограничишься отсиженным».

              В ином случае россиянку ждет «суд присяжных, а там минимум шесть лет».

              «Один сроком давил и говорит: если твоей вины нет, то подписывай сделку и получай немного (...) Доводы приводит: у меня с мужем плохие отношения – это хорошо, суд тут всегда на стороне женщины – это тоже хорошо», – добавила она.

              По словам Вовк, американские правоохранители «переживают за бюджет».

              «Сколько они потратили на расследование, сколько они заплатили Финляндии, где меня держали семь месяцев и так далее. Отчитываться им надо. Так что их не за мою невиновность могут наказать, а за зря потраченные деньги», – пояснила девушка, добавив, что не собирается признаваться – по ее мнению, в будущем «никто же не будет разбираться, что я там наотмывала».

              «Я тут сблизилась и нашла поддержку у Челси Мэннинг. Она за стенкой сидит. Она готова выступить свидетелем на моем суде, чтобы рассказать, как меня ломали», – также поделилась Вовк.

              Вместе с девушкой содержатся заключенные, задержанные за убийства. Она отметила, что создала в тюрьме «ячейку»: «Убедила всех зарядкой заниматься, а если что-то не так, то сообща жаловаться. Психологически поддерживаю многих».

              В будущем Оксана Вовк планирует «заняться социальным проектом – защитой заключенных женщин в Европе и России», особенно «тех, кто находился в окружении неположительных мужчин».

              Вовк 31 год, она родилась в России, закончила московскую Международную академию бизнеса и консалтинга, уехала в США на три года по программе обмена студентами.

              В 2014 году выехала в Вашингтон второй раз; там она встретила тренера восточных единоборств Алета Тэрада, за которого позже вышла замуж.

              В ноябре 2016 года Вовк, Тэрад и двое его друзей – Юрий из Украины и Томас из Литвы - приехали на машине к дому одного из знакомых. Девушка пошла выгуливать собаку, а ее мужа и двух друзей задержали полицейские. Под капотом машины правоохранители нашли полкило кокаина.

              Вовк и Тэрада отпустили, друзей задержали. Россиянка уехала в Петербург, позже к ней присоединился супруг.

              В конце 2018 года Вовк с матерью полетела в Испанию через Финляндию, где ее задержали по ордеру США. В июне ее экстрадировали в Вашингтон. 15 октября Невский районный суд Петербурга обязал выехать за пределы России 50-летнего Алета Тэрада, с которым Вовк уже развелась.

              Напомним, Челси Мэннинг снова оказалась в тюрьме в 2019 году. 17 мая 2017 года Мэннинг вышла на свободу после решения экс-президента США Барака Обамы о смягчении приговора, а в январе 2018 года решила баллотироваться в американский сенат от штата Мэриленд.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............