Россиянка рассказала о перенесенных унижениях в американской тюрьме

Гражданка России Мира Тэрада (Оксана Вовк), которую Финляндия задержала по американскому запросу и передала США, рассказала об условиях содержания в вашингтонской камере «российской шпионки» Марии Бутиной и дружбе с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг.

В телефонном разговоре с журналистами издания «Фонтанка» Вовк рассказала, что ее содержат в «женском следственном изоляторе для преступников федерального уровня» в Вашингтоне.

«Место называется Александрия», – уточнила она.

С россиянкой работает департамент по борьбе с наркотиками и агентство национальной безопасности США. Адвоката Вовк предоставило государство.

Она рассказала, что ее обвиняют в соучастии в торговле наркотиками, а также «приписывают отмывание денег».

«Сразу скажу: я вину не признаю. Если приятели мужа в чем-то участвовали, то я не знала. У них нет никаких доказательств. На каком основании они на меня подали в розыск – непонятно. Когда меня уже задержали в Финляндии, у них не было ни одного факта. Мне финский, да и американский адвокат говорил: против тебя ничего нет. Этот литовец дал показания, что я была в курсе, только в январе 2019-го, когда я была уже арестована в Финляндии. Они выбили это из него, потому что финны запросили хоть какие-то доказательства. До этого он же им про меня не говорил. Представляю, как они его «просили», – рассказала Вовк.

Она уточнила, что у мужа-американца была своя фирма и банковский счет, к которому Вовк имела доступ: «Если я была в курсе (того, что муж торгует наркотиками) и пользовалась счетом, например, оплачивала Интернет, то уже отмывание. Они мне насчитали под 2 тыс. долларов отмывания».

Россиянка также пожаловалась на жестокое отношение в тюрьме в первое время после прибытия: «Сюда привезли, тут же начали раздевать и лезть пальцами куда только можно. Я, конечно, стала возмущаться. Прибежала подмога, человек восемь накинулись, голую закатали в какой-то сарафан на липучках, на лицо натянули сетку, бросили на пол. Вся в синяках, камера грязная, я как-то выпуталась, так голая и сидела, орала, а за мной по видео наблюдали (...) Потом две недели в душ если водили, то в присутствии двух офицеров, зубную щетку не давали. Говорили, что я могу нанести вред им и себе».

Заключенных в тюрьме «кормят картошкой с фасолью, по праздникам – яблоки», из-за чего Вовк уже «похудела на 20 килограмм». Кроме того, людей не выводят на прогулки и «морозят»: «В камерах иногда плюс 15, а мы спим не на кроватях, а на бетонных тумбах».

«Для снижения либидо гадость какую-то дают, стул с кровью после этого (...) У меня глаз загноился, я на один глаз ослепла, мне какие-то таблетки давали, стало только хуже, так я по старинке пакетиками с чаем вылечилась. Антидепрессанты, которые были в Финляндии, отобрали», – добавила она.

При этом девушка отметила, что насилия со стороны охраны нет. Вовк рассказала также, что обращалась с жалобами, к ней приходили представители посольства России. Местные правозащитники не посещают заключенных, но приходят активисты, предлагающие изучать Библию и искусство.

Недавно ее перевели из «пыточного» блока в новый, теперь россиянка находится в камере Марии Бутиной.

«Когда мне вещи выдавали, я увидела, что на мешке написано по-русски «МОЕ». Спросила, а мне они про Бутину сказали», – пояснила девушка.

Оперативники предложили ей признать вину: «Признай, что знала, покажи пальцем, что такие-то приходили к вам гости, а ты знала, слышала, как они разговаривали про наркотики, и тогда сделка, формальный суд и выпустим. Ограничишься отсиженным».

В ином случае россиянку ждет «суд присяжных, а там минимум шесть лет».

«Один сроком давил и говорит: если твоей вины нет, то подписывай сделку и получай немного (...) Доводы приводит: у меня с мужем плохие отношения – это хорошо, суд тут всегда на стороне женщины – это тоже хорошо», – добавила она.

По словам Вовк, американские правоохранители «переживают за бюджет».

«Сколько они потратили на расследование, сколько они заплатили Финляндии, где меня держали семь месяцев и так далее. Отчитываться им надо. Так что их не за мою невиновность могут наказать, а за зря потраченные деньги», – пояснила девушка, добавив, что не собирается признаваться – по ее мнению, в будущем «никто же не будет разбираться, что я там наотмывала».

«Я тут сблизилась и нашла поддержку у Челси Мэннинг. Она за стенкой сидит. Она готова выступить свидетелем на моем суде, чтобы рассказать, как меня ломали», – также поделилась Вовк.

Вместе с девушкой содержатся заключенные, задержанные за убийства. Она отметила, что создала в тюрьме «ячейку»: «Убедила всех зарядкой заниматься, а если что-то не так, то сообща жаловаться. Психологически поддерживаю многих».

В будущем Оксана Вовк планирует «заняться социальным проектом – защитой заключенных женщин в Европе и России», особенно «тех, кто находился в окружении неположительных мужчин».

Вовк 31 год, она родилась в России, закончила московскую Международную академию бизнеса и консалтинга, уехала в США на три года по программе обмена студентами.

В 2014 году выехала в Вашингтон второй раз; там она встретила тренера восточных единоборств Алета Тэрада, за которого позже вышла замуж.

В ноябре 2016 года Вовк, Тэрад и двое его друзей – Юрий из Украины и Томас из Литвы - приехали на машине к дому одного из знакомых. Девушка пошла выгуливать собаку, а ее мужа и двух друзей задержали полицейские. Под капотом машины правоохранители нашли полкило кокаина.

Вовк и Тэрада отпустили, друзей задержали. Россиянка уехала в Петербург, позже к ней присоединился супруг.

В конце 2018 года Вовк с матерью полетела в Испанию через Финляндию, где ее задержали по ордеру США. В июне ее экстрадировали в Вашингтон. 15 октября Невский районный суд Петербурга обязал выехать за пределы России 50-летнего Алета Тэрада, с которым Вовк уже развелась.

Напомним, Челси Мэннинг снова оказалась в тюрьме в 2019 году. 17 мая 2017 года Мэннинг вышла на свободу после решения экс-президента США Барака Обамы о смягчении приговора, а в январе 2018 года решила баллотироваться в американский сенат от штата Мэриленд.