Челси Мэннинг решила баллотироваться в сенат США

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, отбывшая срок в американской тюрьме, подала документы для баллотирования в американский сенат от штата Мэриленд, следует из заявления Мэннинг в Федеральную избирательную комиссию США.

Заявление было подано ранее на этой неделе, передает RT со ссылкой на Associated Press.

Рядовой армии США Брэдли Эдвард Мэннинг был приговорен к тюрьме в августе 2013 года, а после приговора заявил о смене пола и переименовании в Челси Элизабет. 17 мая 2017 года Мэннинг вышла на свободу после решения экс-президента США Барака Обамы о смягчении приговора. Вскоре Мэннинг опубликовала первые фото после смены пола.