Бутиной сократили срок тюремного заключения

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что срок отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной сокращен на 10 дней.

По его словам, россиянка сможет выйти на свободу уже 25 октября.

«Две хороших новости: адвокаты, наконец, смогли подать апелляцию, ее приняли к рассмотрению. Но, самое главное, уголовный срок Маше уже сокращен на 10 дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября», – написал Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, отец россиянки Валерий Бутин смог связаться с ней по телефону. Это произошло сразу после состоявшегося в Госдуме круглого стола по защите граждан России за рубежом.

В свою очередь Федеральное Бюро тюрем США подтвердило, что Бутина выйдет на свободу 25 октября.

Ранее Бутиной пришлось воспользоваться услугами бесплатного адвоката в США. Еще в 2018 году сообщалось, что у семьи Бутиной кончились деньги на адвокатов. После этого в Госдуме поддержали выделение денег на адвокатов для россиян в США.

Напомним, Бутину в США приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Ее обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Бутину должны освободить в ноябре. Сообщалось, что приговор вряд ли будет обжалован, так как апелляция может занять больше времени, чем оставшийся срок.