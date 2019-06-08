Бутиной пришлось воспользоваться услугами бесплатного адвоката в США

На слушаниях по апелляции осужденную в США россиянку Марию Бутину представит бесплатный общественный защитник, свидетельствуют данные суда Вашингтона.

В документах сообщается, что Бутиной разрешили «разбирательство без предварительных платежей». Ее интересы будет защищать федеральный общественный адвокат округа Колумбия, передает ТАСС.

Прежде россиянку защищал Роберт Дрисколл. Суд обязал его передать материалы по делу.

Еще в 2018 году сообщалось, что у семьи Бутиной кончились деньги на адвокатов.

Напомним, Бутину в США приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Ее должны освободить в ноябре. Сообщалось, что приговор вряд ли будет обжалован, так как апелляция может занять больше времени, чем оставшийся срок.

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