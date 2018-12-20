У семьи Марии Бутиной кончились деньги на адвокатов

Отец арестованной в США Марии Бутиной заявил, что у его семьи кончились деньги для оплаты работы адвокатов, защитники работают «на честном слове».

«На сегодня ни по каким каналам (финансовая поддержка) не оказывается. Помощь моральная – посещение (дипломатами) – такая поддержка присутствует, помощь дипломатическая – ноты, заявления присутствуют. Юридическую поддержку оказывают (нанятые) адвокаты, возможность их оплачивать исчерпана полностью», – передает слова Валерия Бутина ТАСС.

По его словам, процесс ведут те же адвокаты, которые вели его до сих пор, однако «в момент подготовки к заключительному заседанию они задолго до этого могут прекратить заниматься этим делом». По его словам, во всех организациях, где он просил материальную поддержку, ему отказали, сейчас адвокаты работают «под честное слово».

Адвокат, назначенный девушке судом, «выполняет только номинальную функцию». Валерий Бутин отметил, что у него также нет финансовой возможности поехать на свидание к дочери в США.

Адвокатам нужно заплатить 25 декабря, средств пока нет.

Сестра Марии Марина Бутина сообщила, что семья пока не знает, каким образом можно решить эту проблему. С Марией она не общается уже около месяца в связи с проблемами со связью.

«Высок риск, что адвокаты откажутся вести это дело. Они уже говорили нам, что все понимают, но не могут работать бесплатно, а в последнее время они работают почти бесплатно», – добавила она.

Семья также создала фонд для поддержки Марии, однако средства в него фактически не поступают.

Ранее Валерий Бутин заявил, что его дочь согласилась частично признать вину из-за тяжелых условий содержания в тюрьме.

Бутина признала на заседании суда вину по одному из пунктов обвинения, признав сговор для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов с 2015 по 2018 годы. Она согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса.

Между тем, президент Владимир Путин гарантировал, что Бутина не выполняла заданий России.