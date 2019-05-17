В США повторно арестовали недавно освобожденного информатора WikiLeaks

В американском штате Вирджиния суд повторно отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, вновь отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных об этой организации и ее основателе Джулиане Ассанже, сообщает The Hill.

Мэннинг, которую до смены пола звали Брэдли, пришла в суд, чтобы оспорить повестку с требованием принудительной явки для дачи показаний, передает ТАСС.

В марте, после отказа Мэннинг отвечать на вопрос присяжных в суде американского города Александрия (штат Вирджиния), информатора WikiLeaks отправили за решетку на 62 дня и освободили лишь 9 мая. При этом Мэннинг подчеркивала, что отказывается предоставлять присяжным информацию по соображениям этического характера.

Напомним, в мае 2010 года рядовой армии США Брэдли Эдвард Мэннинг был арестован в Ираке, где проходил службу. Он признался в том, что передал сайту Wikileaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тыс. дипломатических депеш Госдепа США.

В августе 2013 года Мэннинг был приговорен к тюрьме, а после приговора заявил о смене пола и переименовании в Челси Элизабет. 17 мая 2017 года Мэннинг вышла на свободу после решения экс-президента США Барака Обамы о смягчении приговора. Вскоре Мэннинг опубликовала первые фото после смены пола.

В январе 2018 года Челси Мэннинг решила баллотироваться в американский сенат от штата Мэриленд.

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