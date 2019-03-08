Стало известно об аресте информатора WikiLeaks

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали на суде по делу портала, сообщает Fox News.

По данным телеканала, Мэннинг заключили под стражу после ее отказа давать показания, передает РИА «Новости».

Рядовой армии США Брэдли Эдвард Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался в том, что передал сайту Wikileaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тыс. дипломатических депеш Госдепартамента США.

Мэннинг был приговорен к тюрьме в августе 2013 года, а после приговора заявил о смене пола и переименовании в Челси Элизабет. 17 мая 2017 года Мэннинг вышла на свободу после решения экс-президента США Барака Обамы о смягчении приговора. Вскоре Мэннинг опубликовала первые фото после смены пола.

В январе 2018 года Челси Мэннинг решила баллотироваться в американский сенат от штата Мэриленд.