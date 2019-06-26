Финляндия экстрадировала россиянку в США

Гражданка России Мира Тэрада (Оксана Вовк), которую Финляндия задержала по американскому запросу, передана США, говорится в сообщении ее доверенного лица Яли Райта.

Россиянку 1988 года рождения экстрадировали 20 июня, передает ТАСС.

Ее задержали в аэропорту города Вантаа в декабре, когда Тэрада направлялась из Санкт-Петербурга в Испанию.

По словам самой Тэрады, в США ее обвиняют в нарушении законов в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Россиянка отрицает свою вину.

В Финляндии ей отказали в освобождении под подписку о невыезде и несколько раз продлевали арест, пока власти страны не решили выдать гражданку России американцам.

Неделю назад суд в США вынес приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко, который был экстрадирован из Грузии.

В июне гражданка России и США Богдана Осипова была приговорена американским судом к семи годам тюремного заключения.

В конце апреля США предъявили обвинения экстрадированному из Таиланда россиянину Антону Богданову.