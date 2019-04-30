США предъявили обвинения экстрадированному из Таиланда россиянину

Власти США предъявили обвинения задержанному в Таиланде россиянину Антону Богданову.

В заявлении офиса федерального прокурора по Восточному округу штата Нью-Йорк сказано, что Богданова обвиняют в кибермошенничестве, краже личных данных и взломе компьютеров с ущербом в 1,5 млн. долларов, передает РИА «Новости».

Предполагается, что он при участии еще двоих человек якобы взломал сайт организации, занимающейся налоговыми возвратами в США, и перенаправил средства на фальшивый счет.

О задержании Антона Богданова 1985 года рождения в аэропорту Пхукета стало известно 28 ноября 2018 года. Россиянин не согласился на добровольную экстрадицию в США, однако все равно был экстрадирован в марте 2019 года. Сам Богданов свою вину отрицает. Ему грозит до 27 лет тюрьмы.