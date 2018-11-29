Задержанный в Таиланде россиянин не согласился на добровольную экстрадицию в США

Россиянин Антон Богданов, которого задержали по запросу Вашингтона в Таиланде, на суде в Бангкоке отказался от добровольной экстрадиции в США, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

«В соответствии с процедурой судья задал Богданову вопрос, согласен ли он добровольно выехать в США на суд по предъявленным ему американцами обвинениям. Россиянин отказался от этого предложения и заявил, что предпочитает, чтобы таиландский суд решал вопрос о его экстрадиции», – передает его слова РИА «Новости».

На заседании Богданов был ознакомлен с обвинениями, которые ему предъявляют США.

Выяснилось, что россиянин обвиняется в США в двух эпизодах «мошенничества с использованием компьютеров, включая незаконное вторжение в компьютеры, или соучастие в подобных действиях». Кроме того, его обвиняют в краже госсобственности или соучастии в подобных действиях. По первой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы, по второй – до 10 лет лишения свободы. В сумме ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд отправил Богданова под стражу в порядке временного ареста, пока решается его вопрос об экстрадиции. По словам Пронина, его доставили в бангкокскую тюрьму Bangkok Remand Prison.

Дипломат отметил, что консульский отдел поддерживает контакт с родными Богданова. В тюрьме его будут навещать дипломаты российского посольства в Бангкоке и его родственники.

Вашингтону предоставлено 60 дней на подготовку развернутого запроса на экстрадицию россиянина с полным текстом обвинений. После этого начнется судебное рассмотрение запроса, будет решено – передавать его американским властям или нет.

О задержании Антона Богданова 1985 года рождения в аэропорту Пхукета стало известно в среду вечером.