В Таиланде задержан россиянин по запросу США

Гражданин России Антон Богданов 1985 года рождения задержан в международном аэропорту острова Пхукет в Таиланде по запросу США, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

«Россиянин был задержан по прибытии в аэропорт острова Пхукет, куда он приехал отдыхать с женой. Богданову разрешили уведомить посольство, и он сообщил мне по телефону, что задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Богданова уже доставили в Бангкок – в полицейское управление по борьбе с преступностью. Там он находится в настоящий момент.

Консул сообщил, что собирается встретиться с россиянином.

Российские дипломаты получили копии полицейского рапорта о его задержании и ордера на его арест. В них указывается, что США запросили его экстрадиции, однако суть обвинений не раскрывается.

Напомним, именно из Таиланда был экстрадирован в США в 2008 году Виктор Бут, который позже был приговорен в США к 25 годам тюрьмы.