В Финляндии по запросу США задержали россиянку

Консульский отдел российского посольства в Финляндии сообщил о задержании финскими пограничниками гражданки России по обращению американских властей.

По имеющейся у дипломатов информации, гражданка России Тэрада Мира, 1988 года рождения (до 2017 года – Вовк Оксана), следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию, была задержана пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа, передает ТАСС.

Задержание произошло 15 декабря на основании ордера Интерпола по обращению американских властей. Консульский сотрудник посетил Тэраду в тюрьме Вантаа.

По словам россиянки, Соединенные Штаты обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег, свою вину она отрицает.

«Финские власти в соответствии с финско-американским соглашением о взаимной выдаче преступников затребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений, после изучения которых Министерство юстиции Финляндии примет решение о том, депортировать ли российскую гражданку в США или выпустить на свободу», – сообщили в дипмиссии.

Вашингтону дали срок до 29 января 2019 года для предоставления Финляндии документов.

Дипломаты указали, что россиянке назначен бесплатный адвокат, она имеет возможность звонить в посольство и родственникам.

Напомним, еще один гражданин России был задержан в Финляндии в сентябре.