В Финляндии по запросу США задержали россиянку

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28 декабря, пятница | Последнее обновление — 00:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Украина получила 349 млн евро под гарантии Всемирного банка
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»
Самые успешные комики в большой политике
Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем
Сможет ли Берлин помешать США разместить новые ядерные вооружения в Европе
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов
Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...
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Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко
Дмитрий Родионов, политолог
У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...
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Как выходцы из ИГИЛ помогают воевать Киеву
Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Британская The Times опубликовала статью о выходцах из террористического ИГИЛ, которые воюют на Украине против повстанцев Донбасса. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы исламистов обнаружили с другой стороны фронта? Подробности...
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Как Путин исполняет желания детей
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Главные победы России в 2018 году
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Путин выполнил пять детских желаний
Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детейПодробности...
Минобороны выпустило «игривый» календарь
Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в формеПодробности...
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Названа «Мисс Москва – 2018»
В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров РунетаПодробности...
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