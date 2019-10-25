Суд постановил выдворить из России разыскиваемого за сбыт наркотиков американца

Суд в Петербурге оштрафовал американца Алета Тэраду за нарушение режима пребывания в России и постановил, что его необходимо депортировать, об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Тэраду доставили в Московский суд Петербурга из аэропорта Пулково, передает «Интерфакс».

Напомним, Тэрада разыскивается в США за сбыт наркотиков, его арестовали в пятницу в Пулково.

По данным СМИ, Алет Тэрада является бывшим мужем россиянки Миры Тэрады (до 2017 года – Оксана Вовк).

В конце 2018 года Вовк с матерью полетела в Испанию через Финляндию, где ее задержали по ордеру США. В июне ее экстрадировали в Вашингтон. 15 октября Невский районный суд Петербурга обязал выехать за пределы России 50-летнего Алета Тэраду, с которым Вовк уже развелась.