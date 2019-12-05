Экстрадированная в США россиянка Мира Тэрада признала вину в отмывании денег

Гражданка России Мира Тэрада (Оксана Вовк) которую экстрадировали из Финляндии в США, признала себя виновной в отмывании денег, однако при этом с нее сняли обвинения в контрабанде наркотиков, говорится в документах суда.

«Обвиняемая согласна признать себя виновной по пункту 2 обвинения... в сговоре с целью совершения отмывания денег», – цитирует РИА «Новости» соглашение с обвинением, которое подписала Тэрада.

Приговор назначен на 10 января 2020 года. Федеральный судья Клод Хилтон подписал распоряжение, согласно которому обвинение в контрабанде наркотиков с Миры Тэрада снято.

Напомним, Тэрада была задержана в Финляндии по запросу американских властей в 2018 году, позже ее экстрадировали в США. Также Россия передала США обвиняемого в наркоторговле мужа Миры Алета Тэраду.