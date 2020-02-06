Си Цзиньпин поблагодарил Путина за поддержку Китая

Китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй после церемонии вручения верительных грамот в Кремле передал президенту Владимиру Путину слова благодарности от председателя Китая Си Цзиньпина за поддержку в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Посол заявил, что председатель Си Цзиньпин надеется на новую встречу и благодарен президенту РФ за телеграмму в его адрес, отметив, что эта поддержка сейчас особенно ценна», – сообщил дипломатический источник РИА «Новости».

Посол также сообщил главе российского государства, что ситуация с коронавирусом сейчас «конечно очень сложная», но китайские власти стараются держать ее под контролем.

Ранее Путин заявил, что власти Китая принимают решительные меры по борьбе с коронавирусом, и Москва готова оказывать Пекину помощь.

Тем временем число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.

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