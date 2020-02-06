Дамаск подвергся ракетной атаке

Западные районы Дамаска подверглись воздушной атаке со стороны Израиля, сообщили сирийские СМИ.

По данным SANA, большинство ракет были сбиты средствами ПВО Сирии, передает ТАСС.

Накануне сирийская армия освободила бывший форпост террористов в Идлибе. В тот же день США запросили экстренное заседание СБ ООН по Сирии, а также призвали «положить конец» конфликту в Сирии. Днем ранее сирийская армия предъявила боевикам ультиматум.

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