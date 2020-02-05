В Симферополе передумали вводить ограничения подачи воды

Власти Крыма передумали вводить ограничения подачи воды в Симферополе, которые планировались ранее, так как в этом нет необходимости, заявил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«На сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды. За прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающих столицу республики водными ресурсами, составил 732 тыс. м куб. воды, что на 140 тыс. больше, чем мы получили за весь прошлый месяц», – написал Гоцанюк в Facebook.

Он добавил, что первоначальные опасения вызвал тот факт, что на полуострове в осенне-зимний период выпало мало осадков, и водохранилища, обеспечивающие город водой, наполнены на треть.

«Именно этим обуславливается повышенная обеспокоенность причастных к этой сфере служб. <…> Такая схема (график подачи воды, – прим. ВЗГЛЯД) есть, но она будет приведена в действие в случае особой необходимости. При этом общественность будет заранее проинформирована», – пояснил Гоцанюк.

«Правительство же со своей стороны предпринимает все необходимые меры по сокращению возможных утечек воды. Напомню, Крым – вододефицитный регион. Вопросы по наполняемости водохранилищ и обеспечению населения водой – одни из самых важных в республике и находятся на особом контроле правительства Крыма», – подчеркнул председатель правительства региона.

Напомним, ранее сообщалось, что симферопольцам будут подавать воду по 8 часов в сутки, согласно графику.

До этого на Украине заявили, что не планируют возобновлять поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу до момента «деоккупации» полуострова.

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что водоснабжение Крыма с территории Украины в ближайшее время восстановлено не будет.

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