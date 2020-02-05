Румынский парламент выразил вотум недоверия правительству страны

Парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству Лудовика Орбана из Национал-либеральной партии (НЛП), пишут СМИ.

Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) внесли предложение по вотуму на прошлой неделе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что такая мера была принята после того, как кабинет министров взял ответственность на себя за проект закона об избрании мэров в два тура.