Народный фронт представил приложение «ОНФ. Помощь»

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5 февраля, среда  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

Во время церемонии вручения верительных грамот президенту РоссииФото: Михаил Метцель/ТАСС
В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Как Москва ответит на заигрывание Лукашенко с Вашингтоном

Лукашенко всячески демонстрировал, как он рад визиту ПомпеоФото: NIKOLAI PETROV / BELTA / POOL/ТАСС
Отношения США и Белоруссии, похоже, внезапно радикально улучшились. По крайней мере, именно так можно трактовать итоги визита госсекретаря США в Минск. О чем договорились Майк Помпео и Александр Лукашенко, зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном и какой будет реакция России? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне пока вялотекущей, но имеющей все тенденции к нарастанию паники по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...
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Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
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    Самые нелепые мифы вокруг коронавируса

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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Народный фронт представил приложение «ОНФ. Помощь»

              5 февраля 2020, 14:29

              Текст: Алина Назарова

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              Общероссийский народный фронт провел в Москве презентацию мобильного приложения «ОНФ. Помощь». Оно позволит россиянам решать проблемы, которые находятся в компетенции органов власти и добровольческих организаций.

              Пока сервис начал работать в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ульяновской области и Приморском крае. По всей России мобильное приложение заработает с 21 февраля, сообщает ФедералПресс.

              Поучаствовать в развитии сервиса «ОНФ. Помощь» готова и предпринимательская организация «Опора России», сообщил ее президент Александр Калинин. ОНФ и «Опора России» заключают соглашение для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

              «В Народный фронт поступает много запросов бытового характера от ветеранов. Кому-то нужно помочь с лекарствами, кому-то с бытовой техникой. А «Опора России» является крупнейшим объединением предпринимателей. Почему не объединить усилия», – заявил Калинин.

              Вместе с приложением «ОНФ. Помощь» активисты представили проект Народного фронта «Прямая линия. Продолжение». Его презентация прошла в присутствии президента Владимира Путина еще в декабре на Международном форуме добровольцев в Сочи. Проект – это новый формат работы с обращениями, которые поступили на прямую линию главе государства.

              По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, название проекта «Прямая линия. Продолжение» придумал сам Путин. Кузнецов напомнил, что на прямую линию президента приходит свыше 1 млн обращений, и для обработки каждого из них требуется время. «Сейчас у нас в работе 227 тысяч обращений. Работают наши штабы и волонтерские организации», – заявил Кузнецов.

              Замруководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов отметил, что к проекту также присоединилось более 300 НКО. Создано меню из задач, которые могут решать органы власти и волонтерские организации.

              «Важно, чтобы это приложение не превратилось в систему отписок. Поэтому мы сразу договорились с добровольцами и органами власти, кто какой вопрос быстро может решить», – рассказал Поликанов.

              Как подчеркнул сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Леонид Рошаль, сделать предстоит много. «Нужно работать над увеличением продолжительности жизни россиян и повышением ее качества. Эту задачу ставит президент. Объем предстоит немалый, и ответственность огромная. Ни одна жалоба не должна «уйти в стол», – отметил Рошаль.


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