Народный фронт представил приложение «ОНФ. Помощь»

Общероссийский народный фронт провел в Москве презентацию мобильного приложения «ОНФ. Помощь». Оно позволит россиянам решать проблемы, которые находятся в компетенции органов власти и добровольческих организаций.

Пока сервис начал работать в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ульяновской области и Приморском крае. По всей России мобильное приложение заработает с 21 февраля, сообщает ФедералПресс.

Поучаствовать в развитии сервиса «ОНФ. Помощь» готова и предпринимательская организация «Опора России», сообщил ее президент Александр Калинин. ОНФ и «Опора России» заключают соглашение для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

«В Народный фронт поступает много запросов бытового характера от ветеранов. Кому-то нужно помочь с лекарствами, кому-то с бытовой техникой. А «Опора России» является крупнейшим объединением предпринимателей. Почему не объединить усилия», – заявил Калинин.

Вместе с приложением «ОНФ. Помощь» активисты представили проект Народного фронта «Прямая линия. Продолжение». Его презентация прошла в присутствии президента Владимира Путина еще в декабре на Международном форуме добровольцев в Сочи. Проект – это новый формат работы с обращениями, которые поступили на прямую линию главе государства.

По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, название проекта «Прямая линия. Продолжение» придумал сам Путин. Кузнецов напомнил, что на прямую линию президента приходит свыше 1 млн обращений, и для обработки каждого из них требуется время. «Сейчас у нас в работе 227 тысяч обращений. Работают наши штабы и волонтерские организации», – заявил Кузнецов.

Замруководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов отметил, что к проекту также присоединилось более 300 НКО. Создано меню из задач, которые могут решать органы власти и волонтерские организации.

«Важно, чтобы это приложение не превратилось в систему отписок. Поэтому мы сразу договорились с добровольцами и органами власти, кто какой вопрос быстро может решить», – рассказал Поликанов.

Как подчеркнул сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Леонид Рошаль, сделать предстоит много. «Нужно работать над увеличением продолжительности жизни россиян и повышением ее качества. Эту задачу ставит президент. Объем предстоит немалый, и ответственность огромная. Ни одна жалоба не должна «уйти в стол», – отметил Рошаль.