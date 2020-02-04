Россельхознадзор запретил ввоз животных из Китая

Заражение коронавирусом от летучих мышей на территории России невозможно, сообщила замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене.

По ее словам, ведомство приняло исчерпывающие меры для защиты России от ввоза зараженных вирусом животных, передает РИА «Новости».

«Введены временные ограничения на ввоз и на транзит из Китая в Российскую Федерацию всех видов экзотических, декоративных животных ... в том числе для научно-исследовательских целей. Это, своего рода, меры предосторожности, которые были приняты Россельхознадзором», – отметила Швабаускене.

Также она добавила, что специалисты Россельхознадзора находятся в пунктах пропуска через границу России «в режиме 24/7», собирая информацию.

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Напомним, в целях «предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции» Россией принято решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории Китая через воздушные пункты пропуска.

Россия также приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Все организованные российские туристы вернулись из Китая.

В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

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