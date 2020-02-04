Банду автомошеннников разоблачили в России

Полицейские пресекли деятельность банды автомобильных мошенников, ущерб от действий которых превысил 100 млн рублей, а пострадавшими числятся более 300 человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, злоумышленники действовали с 2017 года на территории Москвы, Белгорода, Орла и Курска. Они зарегистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, в которых организовали автосалоны. Подозреваемые брали у граждан автомобили с сопроводительными документами под реализацию, обещая продать их в короткие сроки и на выгодных условиях. При этом выполнять обязательства не собирались.

«В итоге автовладельцы лишались транспортных средств и оставались без денег. Всего от противоправных действий пострадало более 300 человек. Сумма причиненного им ущерба превысила 100 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова Волк.

Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Два активных участника сообщества объявлены в розыск.

Напомним, в ноябре фигуранты дела о кредитном мошенничестве были задержаны в четырех регионах России.

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