Фигуранты дела о кредитном мошенничестве задержаны в четырех регионах России

От действий 16 подозреваемых в совершении серии крупных мошенничеств, якобы помогавших оформить кредиты в разных регионах России, пострадали более 1 тыс. человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю пресечена деятельность подозреваемых в серии мошенничеств в крупном размере. По имеющейся информации, число потерпевших превышает 1 тыс. человек. В основном это жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей», – приводит слова официального представителя МВД ТАСС.

Она уточнила, что спецоперацию по задержанию подозреваемых, которые обещали людям помощь в получении кредитов, а на самом деле похищали их деньги, одновременно провели в четырех регионах страны.

Волк также отметила, что роли между 16 сообщниками были четко распределены: одни находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников «колл-центра», четвертые отвечали за размещение рекламы в интернете. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«В настоящее время четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – сказала официальный представитель МВД.

Накануне эксперт по киберпреступлениям рассказал газете ВЗГЛЯД о самых распространенных схемах мошенников.

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