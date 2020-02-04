Украина захотела подать новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.

«Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Главком» слова министра.

При этом он отказался раскрыть подробности возможных исков, так как это «вопрос инициативы». По его словам, сейчас процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований.

В январе директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что подаст в отношении России обновленные иски по крымским активам.

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