Врач объяснила, как правильно использовать медицинские маски

Главный врач городской клинической больницы № 64 Москвы, депутат МГД Ольга Шарапова оценила эффективность медицинских масок и рассказала, как правильно их носить.

«Любые маски, будь то ватно-марлевые или купленные в аптеке, рассчитаны на два часа, в них ходят врачи и средний медперсонал. Мы понимаем, что на 100% они не защищают от вирусов, но помочь не заболеть могут. Одноразовые маски двуслойные, с голубым цветом на внешней стороне и белым – на внутренней. Через два часа маска инфицируется и не работает, если вы чихнете или покашляете, ее надо менять», – рассказала Шарапова, передает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что маска должна закрывать нос, рот и подбородок, при этом складки должны быть разглажены.

«Материалы одноразовой маски с определенной пропиткой, вирусы задерживаются, поэтому, если вы носите маску менее двух часов, вам не опасны инфекции, в том числе и коронавирус», – добавила Шарапова.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее решили увеличить производство медицинских масок до 10 млн в день. Между тем, в России в ФАС поступили жалобы на рост цен на медицинские маски.

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД