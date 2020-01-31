В ФАС поступили жалобы на рост цен на медицинские маски

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31 января, пятница  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
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Житель Пекина призвал россиян к сочувствию китайской беде

Жители Пекина привыкли ходить в масках из-за постоянного смогаФото: Lee Jae-Won/AFLO/Reuters
«Здесь в Пекине мы видим, как китайцев чуть ли не выталкивают из такси в России. Это все некрасиво. Так не отгородишься от вируса. Проблему нужно решать вместе. Вирус пройдет, а стыд останется», – заявил газете ВЗГЛЯД Александр Копысов, который более двух лет проживает в Пекине. Он рассказал о происходящем в китайской столице и о том, как жители КНР относятся к настигшей их беде.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...

Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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              В ФАС поступили жалобы на рост цен на медицинские маски

              31 января 2020, 17:50

              Текст: Елизавета Булкина

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              Несколько сообщений поступили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты в России, сообщили в пресс-службе ведомства.

              «Антимонопольное ведомство получило несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Со своей стороны ФАС России проведет соответствующую работу в рамках своих полномочий», – сообщили РИА «Новости» в ФАС.

              Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил в ФАС письмо с просьбой проверить аптечные сети на обоснованность повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

              Газета ВЗГЛЯД писала, как защититься от китайского коронавируса. 

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