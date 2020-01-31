В ФАС поступили жалобы на рост цен на медицинские маски

Несколько сообщений поступили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты в России, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Антимонопольное ведомство получило несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Со своей стороны ФАС России проведет соответствующую работу в рамках своих полномочий», – сообщили РИА «Новости» в ФАС.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил в ФАС письмо с просьбой проверить аптечные сети на обоснованность повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

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