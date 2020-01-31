В Госдуме попросили проверить обоснованность подорожания медицинских масок

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой проверить аптечные сети на обоснованность повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

Послание адресовано главе ФАС Игорю Артемьеву, также копию получил руководитель Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко, передает РИА «Новости».

В сообщении указывается, что в сложившейся ситуации «некоторые предприниматели повышают цены и получают сверхприбыль, пользуясь паническими настроениями в обществе».

«Считаю, что ни в коем случае нельзя допускать возникновения подобных ситуаций и недобросовестных действий со стороны любых лиц, тем более когда речь идет о здоровье и безопасности наших граждан», – указал Менделевич.

Депутат пояснил, что информация о росте цен появляется в СМИ, и призывает не наживаться на панике россиян.

«Ни в коем случае нельзя допускать ситуацию, когда более обеспеченные люди могут воспользоваться мерами защиты и профилактики, а другие – нет», – подчеркнул он.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.