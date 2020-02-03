ЕК рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о партнерстве с Британией

Еврокомиссия дала Совету Евросоюза рекомендацию начать переговоры с Лондоном по новому партнерству после Brexit, сообщил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

«Еврокомиссия сегодня рекомендовала Совету начать переговоры о новом партнерстве с Соединенным Королевством. Эта рекомендация основана на существующей стратегии и выводах Евроссовета, а также на политической декларации, согласованной между ЕС и Соединенным Королевством в октябре 2019 года», – передает его слова ТАСС.

Также ЕК в понедельник опубликовала проект пакета всесторонних директив для переговоров по соглашению о новом партнерстве, передает РИА «Новости».

«Они (директивы) покрывают все области интересов, очерченных в политической декларации: торговлю и экономическое сотрудничество, работу правоохранителей и юридическое сотрудничество в уголовных делах, внешнюю политику, безопасность и оборону, участие в программах ЕС и тематические сферы сотрудничества», – говорится в коммюнике, выпущенному к публикации 33-страничного документа.

Проект директив должен быть одобрен Советом по общим вопросам ЕС, что наделит ЕК правом начать переговоры с Британией.

В пятницу вечером Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.