Роскосмос разработал трамваи для Восточного

Специалисты Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) и предприятия «Титан-Баррикады» разработали трамвайный вагон нового поколения, сообщили в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в Роскосмос).

«Совместно с АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») специалистами АО «УКВЗ» разработана современная двухсекционная модель трамвайного вагона нового поколения со 100% низким уровнем пола», – передает ТАСС сообщение ОРКК.

Там добавили, что «испытания нового трамвая пройдут в феврале в одном из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья – Волжском».

«Благодаря высокому спросу, помимо расширения номенклатуры выпускаемой продукции, завод планирует нарастить мощности, увеличив объемы основного производства до 200 трамваев в год», – говорится в сообщении.

Тем временем гендиректор «Усть-Катавского вагоностроительного завода» Роман Новиков заявил, что трамваи появятся на космодроме Восточный.

«Достигнута предварительная договоренность об организации трамвайного движения на космодроме Восточный», – отметил Новиков.

По его словам, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны. Техническое обслуживание будет осуществляться силами завода.

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