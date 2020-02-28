Тимошенко обвинила Нацбанк в целенаправленном уничтожении Украины

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала Национальный банк Украины, так как, по ее мнению, проводимая им политика направлена на уничтожение страны.

«Это сознательная спланированная политика уничтожения нашей страны. Кто делает эту политику? Делает Национальный банк Украины, который находится во внешнем управлении, там нет украинской стратегии, там нет украинской системы интересов, там есть сознательная политика уничтожения Украины», – заявила Тимошенко в эфире телеканала НАШ.

Политик добавила, что НБУ уже много лет находится в системе управления глобальных финансовых корпораций, и «они из-за политики НБУ реально убивают нашу экономику».

Ранее Тимошенко уже заявляла, что Украина по всем экономическим параметрам летит в пропасть, кроме того, она отмечала начало процесса «ликвидации» Украины.

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