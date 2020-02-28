Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Мексике

В Мексике зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, заявил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес.

«Сегодня у нас уже есть один подтвержденный случай коронавируса», – сообщил Лопес, передает ТАСС. Он отметил, что состояние пациента – стабильное, больной переносит заболевание в «легкой форме».

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Газета «Миленио» отмечает, что речь идет о 35-летнем итальянце, его лечат в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико.

Лопес уточнил, что проверяется состояние всех, с кем заболевший мог вступать в контакт после заражения.

Напомним, в четверг случаи заражения коронавирусом зарегистрировали Нидерландах и Северной Ирландии.