Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.

«Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила. Нам после президентских выборов... все равно придется этим заниматься... Если мы продолжим работать в таком же составе – мы в этом же году, к концу года начнем эту работу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА заявление Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии.

По его словам, «надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал, что уйду на пенсию – буду больше работать, лучше зарабатывать – на пенсии будет лучше».

«Уравниловки быть не должно», – подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что республика уже изучает опыт других стран, в том числе и России.

«Я с (президентом РФ) Владимиром Путиным очень много на эту тему разговаривал. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее. С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую - это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система», – заявил глава республики.

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