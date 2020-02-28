Матвиенко призвала «не увлекаться» маркировкой товаров

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила «не увлекаться» маркировкой товаров в целях защиты от контрафакта, поскольку это отражается на цене продукта.

По словам Матвиенко, два года назад остро стояла проблема контрафакта алкоголя. Совет Федерации принял законодательные акты, после чего к субъектам вернулось право контролировать оборот алкоголя, передает ТАСС.

Матвиенко напомнила, что были приняты нормативные акты, которые позволяют изъять и уничтожить оборудование для производства контрафактного алкоголя.

После этого объем нелегального алкоголя сократился с 60% до 30%, а субъекты получили в виде акцизов более 200 млрд рублей.

«Но мы бы просили – сейчас идет тенденция расширения маркировки производимых товаров – не увлекаться», – сказала Матвиенко.

По ее словам, стоимость маркировки отражается на цене продукции.

Кроме того, Матвиенко призвала расширить финансирование закупок лекарств для льготных категорий граждан из федерального бюджета.

«Мы занимаемся <...> переводом закупки лекарств для людей, особенно детей, больных орфанными заболеваниями, на федеральный бюджет, потому что та нагрузка, которая ложится на региональные бюджеты, – они не могут с этим справиться», – сказала Матвиенко.

Ранее россияне высказались по поводу контрафакта. Исследование ВЦИОМ показало, что половина россиян никогда не видела и не покупала контрафактную продукцию.