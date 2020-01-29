Россияне высказались по поводу контрафакта

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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

Су-57 пока еще выпущен в единичных экземплярахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной? Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

Владимир Можегов, публицист
Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...

Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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О чем забыли сказать на форуме Холокоста в Польше

Эдуард Долинский, Директор Украинского еврейского комитета
Были подготовлены идеологическая и практическая база, а также сотни и тысячи членов вспомогательных групп ОУН, которые, войдя вместе с немцами на Украину, приняли активное участие в погромах и массовых убийствах евреев. Подробности...
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    Россия выиграла битву за русскую водку

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              Россияне высказались по поводу контрафакта

              29 января 2020, 13:12

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Половина россиян никогда не видела и не покупала контрафактную продукцию, об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

              Половина опрошенных ВЦИОМ респондентов заявили, что не видели и не покупали контрафактную продукцию, 22% сообщили, что видели ее, но не приобретали, а 21% покупали, передает РИА «Новости».

              Вместе с тем 7% затруднились ответить на вопрос. Также 76% сообщили, что слышали или знают о маркировке, позволяющей проследить путь продукции от производителя до конечного продавца, которая вводится в России.

              23% заявили, что слышат об этом впервые. 73% респондентов отнеслись к инициативе положительно, 10% – отрицательно, 13% – безразлично, 3% – затруднились ответить.

              Также россияне рассказали, для какой продукции такую маркировку следует использовать. 55% заявили, что ее нужно применять для медикаментов и медицинских товаров, 47% – для продуктов питания и молочной продукции, 23% – для товаров для детей и игрушек, 17% – для алкоголя.

              Большая часть россиян (47%) считают, что такая маркировка снизит количество нелегальной продукции, повысит защищенность от покупки нелегальных товаров (58%), повысит ответственность производителей (59%).

              Также 92% респондентов заявили, что производители контрафакта должны нести уголовную или административную ответственность, 94% полагают, что необходимо ввести ответственность для госорганов, допустивших производство такой продукции, 83% выступают за введение ответственности для продавцов.

              34% россиян заявили, что покупатель, сознательно приобретающий контрафакт, не должен нести ответственность, или должен быть ответственен только морально (29%).

              Опрос производился 21 января, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.


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